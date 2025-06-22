В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в 2025 году

Помощник Президента России Юрий Ушаков заявил, что личная встреча Владимира Путина с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом пока не согласована. Его выступление в рамках Петербургского международного экономического форума приводит ТАСС.
«Пока неизвестно. Как стороны договорятся, так и будет…», — процитировали Юрия Ушакова в ТАСС.
Помощник Президента также добавил, что на данный момент еще не проходили какие-либо содержательные обсуждения вероятной встречи двух лидеров.
Стоит отметить, что личный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может стать важным этапом в нормализации двусторонних отношений. Ранее, 14 июня, в ходе очередных телефонных переговоров Президенты РФ и США подняли ряд актуальных проблем, включая эскалацию ирано-израильского конфликта.