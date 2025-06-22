Россия фактически находится в состоянии конфликта с коллективным Западом, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью с Ольгой Скабеевой.
По её словам, страна ведёт крайне сложную операцию, находясь под мощным внешним давлением.
Она отметила, что текущая ситуация беспрецедентна в новейшей истории России. В отличие от времён Великой Отечественной войны, когда союзниками Советского Союза были США и Великобритания, сегодня, по её словам, Россия противостоит Западу в одиночку.
Ранее Симоньян выразила мнение, что современная политическая культура США станет историческим рубежом. По её словам, происходящее в американской политике представляет собой переломный момент, который, безусловно, войдёт в учебники истории.