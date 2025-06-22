Le Monde узнала, что США согласовывали с РФ резолюцию ООН по Украине

Как отмечает Le Monde, 24 февраля 2025 года, в разгар напряженных дебатов в ООН, Киев инициировал проект резолюции с осуждением действий России. Однако американская сторона не только убедила украинскую делегацию отозвать документ, но и выдвинула альтернативный вариант резолюции, который отличался более нейтральной формулировкой. «Как позднее подтвердили британцы и французы, США обсуждали свой проект резолюции с Россией, за спинами союзников», — сообщает издание.