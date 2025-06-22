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Нетаньяху: Решение Трампа ударить по Ирану изменит ход истории

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана «изменит историю». Это он произнёс в официальном обращении.

Источник: Life.ru

«Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием устрашающей и праведной мощи Соединённых Штатов изменит историю», — сказал Нетаньяху в видеообращении.

Заявление Биньямина Нетаньяху об ударах США по Ирану. Видео © X / Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו

Премьер-министр также отметил, что президент Трамп и он часто выражают мысль: «Мир через силу». Сначала приходит сила, а затем мир. Трамп и Соединённые Штаты продемонстрировали значительную мощь, сказал Нетаньяху.

Напомним, 22 июня в 2:00 по московскому времени США сбросили бомбы и крылатые ракеты на ядерные объекты Ирана. Трамп уже назвал это событие историческим моментом.

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