Нетаньяху: Решение Трампа ударить по Ирану изменит ход истории

«Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием устрашающей и праведной мощи Соединённых Штатов изменит историю», — сказал Нетаньяху в видеообращении.
Заявление Биньямина Нетаньяху об ударах США по Ирану. Видео © X / Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו
Премьер-министр также отметил, что президент Трамп и он часто выражают мысль: «Мир через силу». Сначала приходит сила, а затем мир. Трамп и Соединённые Штаты продемонстрировали значительную мощь, сказал Нетаньяху.
Напомним, 22 июня в 2:00 по московскому времени США сбросили бомбы и крылатые ракеты на ядерные объекты Ирана. Трамп уже назвал это событие историческим моментом.