WSJ: США предпочитают дипломатическое решение ядерного вопроса с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским партнёрам, что администрация Дональда Трампа по-прежнему делает ставку на дипломатическое решение конфликта с Ираном. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным издания, в последние два дня Рубио провёл переговоры с представителями Великобритании, Франции, Италии, Кипра и Швеции. Он подчеркнул, что США заинтересованы в заключении соглашения, предполагающего полный демонтаж иранской ядерной программы.
Параллельно министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился в Женеве с представителями стран Европы, однако серьёзного прогресса на переговорах достичь не удалось. Президент Трамп дал Тегерану две недели на демонстрацию готовности выполнить условия США, включая отказ от обогащения урана.
Ранее американская боевая авиация атаковала три ядерных объекта на территории Ирана. Все самолеты, участвовавшие в операции, вернулись на места базирования.