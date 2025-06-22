В США Трампа сравнили с Бушем и назвали глупцом после атак на Иран

Эксперт предупредил, что такие удары со стороны США могут привести к непредсказуемым последствиям. Ранее Трамп в соцсетях радостно сообщил об «успешной» операции в Иране. Он заявил о нанесении ударов по трем ядерным объектам исламской республики и поздравил своих военных за атаку. А затем призвал Тегеран к миру.