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В США Трампа сравнили с Бушем и назвали глупцом после атак на Иран

Президент США Дональд Трамп совершил огромную ошибку, когда отдал распоряжение по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана.

Президент США Дональд Трамп совершил огромную ошибку, когда отдал распоряжение по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Такое мнение высказал американский аналитик Скотт Риттер.

«Самое глупое решение со времен президента Буша. Мы пока что не знаем даже, нанесли ли они ущерб. Израиль бомбил эти места в течение недели, многое уже было повреждено или уничтожено до этого», — отметил он.

Риттер также заявил, что США вновь дискредитировали себя и доказали свою ненадежность в мирных переговорах. Он задался вопросом, что теперь скажет Россия после таких действий Америки. По его мнению, Москва вряд ли сможет верить Вашингтону.

Эксперт предупредил, что такие удары со стороны США могут привести к непредсказуемым последствиям. Ранее Трамп в соцсетях радостно сообщил об «успешной» операции в Иране. Он заявил о нанесении ударов по трем ядерным объектам исламской республики и поздравил своих военных за атаку. А затем призвал Тегеран к миру.

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