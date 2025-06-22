Нетаньяху похвалил Трампа за удары по Ирану

ВВС США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана: расположенный на глубине более 80 метров завод по обогащению урана Фордо, а также сооружения в Нетензе и Исфахане. Дональд Трамп заявил, что после атаки на Иран «настало время для мира». В Иране сообщили, что угрозы радиационного заражения нет, поскольку сооружения были эвакуированы еще до атаки США.