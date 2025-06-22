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Нетаньяху похвалил Трампа за удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США «сделали то, чего не смогла сделать ни одна другая страна на земле». Он похвалил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за то, что он принял решение бомбить иранские ядерные объекты.

Источник: Reuters

«Ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит историю», — сказал премьер в видеообращении (цитата по AP).

ВВС США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана: расположенный на глубине более 80 метров завод по обогащению урана Фордо, а также сооружения в Нетензе и Исфахане. Дональд Трамп заявил, что после атаки на Иран «настало время для мира». В Иране сообщили, что угрозы радиационного заражения нет, поскольку сооружения были эвакуированы еще до атаки США.

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