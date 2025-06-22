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Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Действия американских вооружённых сил стали решающим шагом в противостоянии с Тегераном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана в результате американских военных ударов. С таким заявлением он выступил в субботу вечером в телеобращении к нации из Белого дома.

«Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, действия американских вооружённых сил стали решающим шагом в противостоянии с Тегераном и направлены на предотвращение ядерной угрозы.

Ранее американская боевая авиация атаковала три ядерных объекта на территории Ирана. Все самолеты, участвовавшие в операции, вернулись на места базирования.

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