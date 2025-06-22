Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана в результате американских военных ударов. С таким заявлением он выступил в субботу вечером в телеобращении к нации из Белого дома.
«Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом», — подчеркнул глава государства.
По словам Трампа, действия американских вооружённых сил стали решающим шагом в противостоянии с Тегераном и направлены на предотвращение ядерной угрозы.
Ранее американская боевая авиация атаковала три ядерных объекта на территории Ирана. Все самолеты, участвовавшие в операции, вернулись на места базирования.