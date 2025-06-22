В США сделали заявление по вводу войск в Иран

Вооруженные силы США не собираются проводить наземную операцию на фоне бомбардировок ядерных объектов Ирана. С таким заявлением выступил американский сенатор Джим Риш.
«Президент Трамп сегодня принял решительные меры, чтобы помочь Израилю в усилиях по остановке иранской ядерной программы. Только американское оружие было способно сделать то, что сделано», — отметил он.
По его словам, проведенная атака на ядерную инфраструктуру исламской республики сделали Америку, Израиль и «весь мир» безопаснее. При этом он заявил, что ни о каком затяжном конфликте речи не идет, так как американских солдат не будет на территории Ирана.
Ранее спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон отмечал, что США ударили по Ирану потому, чтобы у Тегерана не появилось «самое смертоносное оружие на планете».