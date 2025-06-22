Иран может привлечь лояльные к себе группировки для войны с США

Находящийся в Иране американский журналист Фредерик Плейтген заявил, что руководство страны обдумывает свои дальнейшие действия в связи с нападением Соединенных Штатов на их территорию. Подробностями он поделился с коллегами на телеканале CNN.
«Одной из вещей, на которую намекали иранцы, разумеется, были некоторые из военизированных формирований, которые лояльны Ирану и которые находятся близко к Ирану в ближневосточном регионе», — отметил Фредерик Плейтген.
Продолжая свою мысль, журналист CNN добавил, что проиранские движения при необходимости могут нанести удары по базам Вооруженных сил Соединенных Штатов, которые находятся в их досягаемости.
Фредерик Плейтген также отметил что иранское руководство сейчас собирается тщательно проработать свой ответ на агрессию со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Правительство Ирана пытается осмыслить произошедшее.
Об атаке американской авиации на объекты иранской ядерной энергетики стало известно в ночь на воскресенье, 22 июня. По данным СМИ, США применили бомбардировщики B-2, способные наносить удары противобункерными бомбами.
Тем не менее еще 18 июня неназванный источник в Армии Ирана сообщил, что у страны осталось много «козырей в рукаве», о которых никто не знает.