Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану

В ночь на 22 июня были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Нетензе и Исфахане. В Иране заявили, что серьезного ущерба от этих атак не было. Директор иранского государственного телевидения Хасан Абедини уверил, что ядерные объекты были якобы эвакуированы еще до атаки ВВС США. Вероятности радиационного загрязнения нет, заявил Абедини.