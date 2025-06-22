Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану

«Так продолжаться больше не может. Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей», — сказал он. Президент предупредил, что США могут атаковать оставшиеся цели за «считанные минуты».
В ночь на 22 июня были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Нетензе и Исфахане. В Иране заявили, что серьезного ущерба от этих атак не было. Директор иранского государственного телевидения Хасан Абедини уверил, что ядерные объекты были якобы эвакуированы еще до атаки ВВС США. Вероятности радиационного загрязнения нет, заявил Абедини.