Le Monde: США согласовывали с Россией резолюцию ООН по Украине

По информации издания, за несколько дней до голосования, назначенного на 21 февраля, временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши провела переговоры с постпредами Франции и Великобритании — Николя де Ривьером и Барбарой Вудворд. Ши сообщила, что Вашингтон предлагает Киеву отозвать собственный проект резолюции, рассчитывая при этом на поддержку европейских союзников по американской инициативе.