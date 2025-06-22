Le Monde: США согласовывали с Россией резолюцию ООН по Украине

США вели консультации с представителями России при подготовке проекта резолюции ООН, приуроченной к третьей годовщине конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на источники среди французских и британских чиновников.
По информации издания, за несколько дней до голосования, назначенного на 21 февраля, временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши провела переговоры с постпредами Франции и Великобритании — Николя де Ривьером и Барбарой Вудворд. Ши сообщила, что Вашингтон предлагает Киеву отозвать собственный проект резолюции, рассчитывая при этом на поддержку европейских союзников по американской инициативе.
По словам дипломатов, позже стало известно, что американская сторона вела предварительное согласование текста с представителями России.
Ранее сообщалось, что принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция, осуждающая действия России на Украине, была охарактеризована как позорный документ, направленный на эскалацию конфликта.