Трамп сделал громкие заявления при обращении к нации после ударов по Ирану

ВВС США нанесли несколько ударов по трем ядерным объектам в Иране. После чего американский президент опубликовал серию постов на своей странице в соцсети, где раскрыл некоторые детали атаки. А затем выступил с обращением к нации, в ходе которого сделал несколько громких заявлений.
Трамп заявил, что усилиями американской авиации были уничтожены иранские мощности по обогащению урана. И добавил, что ядерная угроза со стороны исламской республики предотвращена. Эту операцию он назвал успешной, отметив, что этот момент войдет в историю.
Далее хозяин Белого дома заговорил на привычном для себя языке ультиматумов. Он пригрозил Тегерану новыми и еще более разрушительными ударами по новым целям, если тот не заключит мир.
Американский президент назвал Иран ближневосточным хулиганом. И попросил благословения для США и Израиля.
Ранее «МК» писал, что Вооруженные силы США не собираются проводить наземную операцию на фоне бомбардировок ядерных объектов Ирана.