Трамп сделал громкие заявления при обращении к нации после ударов по Ирану

ВВС США нанесли несколько ударов по трем ядерным объектам в Иране. После чего американский президент опубликовал серию постов на своей странице в соцсети, где раскрыл некоторые детали атаки. А затем выступил с обращением к нации, в ходе которого сделал несколько громких заявлений.