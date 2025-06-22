Трамп после авиаударов США призвал Иран согласиться на прекращение огня

Тегеран должен согласиться на прекращение конфликта после того, как военно-воздушные силы США нанесли удары по ядерным объектам в Иране, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Он сообщил, что решил обратиться к нации по поводу операции, проведённой американской авиацией.
«Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить этот конфликт», — написал президент на своей странице в соцсети Truth Social.
Напомним, сразу после атак на иранские ядерные объекты Трамп заявил, что настало «время для мира». Ранее также газета New York Post написала, что президент США опасается, что Иран «превратится» во «вторую» Ливию.