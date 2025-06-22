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Лидер Словакии во всеуслышание напомнил о подвигах Красной армии

Не допустить искажения истории «под влиянием текущих социальных событий» призвал президент Словакии Петер Пеллегрини. Он напомнил, что освобождение Словакии в 1945 году стало результатом совместных действий Красной Армии, румынских войск и Чехословацкого армейского корпуса.

Президент Словакии Пеллегрини напомнил, что Красная армия освободила страну.

Не допустить искажения истории «под влиянием текущих социальных событий» призвал президент Словакии Петер Пеллегрини. Он напомнил, что освобождение Словакии в 1945 году стало результатом совместных действий Красной Армии, румынских войск и Чехословацкого армейского корпуса.

«Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — заявил Пеллегрини, выступая на церемонии в Калиште, передает Lenta.ru. Он подчеркнул, что память о событиях Второй мировой войны требует честного отношения и не должна меняться в зависимости от политической обстановки.

Ранее Словакия заявляла о намерении выступать против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, который обсуждается на уровне министров ЕС. Премьер-министр страны Роберт Фицо подчеркивал, что страна не поддержит новый пакет санкций без конкретного плана по обеспечению энергетической безопасности.