Лидер Словакии во всеуслышание напомнил о подвигах Красной армии

«Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — заявил Пеллегрини, выступая на церемонии в Калиште, передает Lenta.ru. Он подчеркнул, что память о событиях Второй мировой войны требует честного отношения и не должна меняться в зависимости от политической обстановки.