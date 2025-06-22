Белый дом показал Трампа и его команду во время нанесения ударов по Ирану

Во время обращения к нации президент США заявил, что ключевые объекты иранской ядерной программы «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей». Он призвал Тегеран к заключению мирного соглашения, пригрозив, что в противном случае удары продолжатся. Со слов Трампа, Иран на протяжении десятилетий представлял угрозу как США, так и Израилю.