Генсек ООН после ударов США по Ирану призвал избежать «спирали хаоса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к сдержанности после нанесённых США ударов по Ирану, подчеркнув необходимость предотвращения дальнейшего обострения ситуации.
«Я призываю государства-члены к деэскалации и соблюдению обязательств по Уставу ООН и иных норм международного права», — говорится в официальном заявлении главы организации.
Гутерриш подчеркнул, что в столь напряжённый и опасный момент особенно важно не допустить развития событий по сценарию хаоса и неконтролируемого конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана в результате американских военных ударов.
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