Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Запрет на собрания»: в Израиле введен режим ограничений из-за атаки США на Иран

Представители ЦАХАЛ 22 июня заявили о введении новых мер ограничений на территории страны в связи с нападением Соединенных Штатов на Иран.

Представители ЦАХАЛ 22 июня заявили о введении новых мер ограничений на территории страны в связи с нападением Соединенных Штатов на Иран. Подробная информация приведена в официальном Telegram-канале израильской Армии.

«Инструкции включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочую деятельность, за исключением основных секторов», — указали в ЦАХАЛ.

Режим «необходимой активности» действует в Израиле с 03:45 воскресенья. Как добавили военнослужащие, актуальная информация будет передаваться населению через официальные каналы связи Командования тыла страны.

Армия США атаковала три важных объекта атомной энергетики Ирана в ночь на 22 июня. Осведомленные источники сообщают, что в качестве ответного удара власти Исламской Республики могут попросить вступить в конфликт лояльные к себе военизированные движения.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше