«Запрет на собрания»: в Израиле введен режим ограничений из-за атаки США на Иран

Представители ЦАХАЛ 22 июня заявили о введении новых мер ограничений на территории страны в связи с нападением Соединенных Штатов на Иран. Подробная информация приведена в официальном Telegram-канале израильской Армии.
«Инструкции включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочую деятельность, за исключением основных секторов», — указали в ЦАХАЛ.
Режим «необходимой активности» действует в Израиле с 03:45 воскресенья. Как добавили военнослужащие, актуальная информация будет передаваться населению через официальные каналы связи Командования тыла страны.
Армия США атаковала три важных объекта атомной энергетики Ирана в ночь на 22 июня. Осведомленные источники сообщают, что в качестве ответного удара власти Исламской Республики могут попросить вступить в конфликт лояльные к себе военизированные движения.