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Трамп заявил, что авиаудары США по Ирану укрепили безопасность Израиля

Глава Белого дома утверждает, что США добились огромного успеха в рамках операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Удары военно-воздушных сил (ВВС) США по ядерным объектам в Иране укрепили безопасность Израиля, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы добились огромного успеха. Израиль сейчас в существенно большей безопасности», — сказал он в телефонном разговоре с журналистом портала Axios Бараком Равидом.

Напомним, ранее Трамп написал, что ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава Белого дома также заявил, что в результате ударов американской авиации комплексы по обогащению урана в Иране якобы были полностью уничтожены.

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