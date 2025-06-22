Трамп заявил, что авиаудары США по Ирану укрепили безопасность Израиля

Напомним, ранее Трамп написал, что ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава Белого дома также заявил, что в результате ударов американской авиации комплексы по обогащению урана в Иране якобы были полностью уничтожены.