Тегеран: Иран не намерен останавливать развитие ядерной промышленности

Иран не прекратит развитие ядерной промышленности, несмотря на удары по своим объектам и ожидает от международного сообщества осуждения этих атак. Об этом говорится в заявлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
«Мы ждем, что международное сообщество осудит беззаконие, основанное на правилах джунглей, и поддержит Иран в достижении его законных прав. Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на злые заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее ученых она не допустит остановки развития национальной ядерной промышленности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОАЭИ.
Ранее сообщалось, что США провели дипломатические контакты с Ираном, чтобы довести позицию о том, что планируются исключительно удары без целей по смене власти в Тегеране.
Перед этим Дональд Трамп заявил об успешной операции американских вооруженных сил против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент подчеркнул, что после атак США Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». Агентство Fars со ссылкой на иранские власти сообщило о воздушных ударах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо. Представитель иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи ранее заявлял, что Иран переместил все «обогащенные ядерные материалы» в безопасные места.
Сообщалось, что США применили «от пяти до шести» противобункерных бомб, сброшенных бомбардировщиками B-2 на объект в Фордо. Еще два ядерных объекта в Исфахане и Натанзе были обстреляны ракетами Tomahawk с подлодок.
Перед этим Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном. Трамп также призвал Тегеран заключить мир. Он назвал его «историческим» как для Израиля и США, так и для всего мира.
В то же время власти Ирана предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев.
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