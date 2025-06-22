CNN: США передали Ирану, что не планируют новых ударов

Сообщается, что Вашингтон связался с Тегераном через закрытые каналы и предупредил о возможных ограниченных ударах по ядерным объектам Ирана, при этом подчеркнув, что подобные действия не будут продолжены. Об этом рассказала корреспондент телеканала CNN Кристен Холмз, ссылаясь на свои источники.