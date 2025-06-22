CNN: США передали Ирану, что не планируют новых ударов

Сообщается, что Вашингтон связался с Тегераном через закрытые каналы и предупредил о возможных ограниченных ударах по ядерным объектам Ирана, при этом подчеркнув, что подобные действия не будут продолжены. Об этом рассказала корреспондент телеканала CNN Кристен Холмз, ссылаясь на свои источники.
По её словам, США передали Ирану через закрытые переговоры, что нанесённые по указанию президента США Дональда Трампа удары носили ограниченный характер и не предполагается их дальнейшее развитие. Такой подход был выбран для того, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации ситуации.
Источники отмечают, что подобная позиция была озвучена с целью предотвратить обострение конфликта и сохранить баланс в отношениях между странами. Власти США надеются избежать дальнейших провокаций и сохранить возможность диалога.
Ранее Трамп написал, что ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава Белого дома также заявил, что в результате ударов американской авиации комплексы по обогащению урана в Иране якобы были полностью уничтожены.