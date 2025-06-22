Более 18 млн выделили власти Новосибирска на работу с бездомными животными

В Новосибирске объявлен конкурс на выполнение работ по уходу за бездомными животными, в рамках которого предусмотрено выделение 18,3 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на лечение, вакцинацию, стерилизацию и поиск новых хозяев для отловленных собак и кошек. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Уже начался прием заявок от подрядчиков, готовых заняться содержанием и ветеринарным обслуживанием бездомных животных. Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.
В аукционной документации указано, что подрядчик должен будет обеспечивать содержание отловленных животных в приюте, проводить обработку от паразитов, вакцинацию против бешенства, а также выполнять стерилизацию, кастрацию и чипирование. Максимальная стоимость контракта составляет 18,3 миллиона рублей.