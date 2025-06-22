Ближневосточные страны поддержат Иран в «большой войне»

Некоторые страны Ближнего Востока после даров США по ядерным объектам Ирана заявили о своих опасениях, что этот пока локальный конфликт может перерасти в большую войну и затронуть их интересы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Тегеране.
«Они выражают обеспокоенность, опасаясь, что действия Израиля будут неконтролируемыми и пожар может в конечном итоге охватить их самих. А нынешняя эскалация перерастет в полномасштабный конфликт, который может дестабилизировать весь регион», — говорится в сообщении.
Однако часть государств в регионе, неназванных источником, готова оказать поддержку Ирану. Причем, это будет проявляться как в прямом участии, так и в опосредованном.
Американские ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. По словам президента США Дональда Трампа, все они были уничтожены. Он навал эту операцию «успешной» и поблагодарил военных.