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Ближневосточные страны поддержат Иран в «большой войне»

Некоторые страны Ближнего Востока после даров США по ядерным объектам Ирана заявили о своих опасениях, что этот пока локальный конфликт может перерасти в большую войну и затронуть их интересы.

Некоторые страны Ближнего Востока после даров США по ядерным объектам Ирана заявили о своих опасениях, что этот пока локальный конфликт может перерасти в большую войну и затронуть их интересы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Тегеране.

«Они выражают обеспокоенность, опасаясь, что действия Израиля будут неконтролируемыми и пожар может в конечном итоге охватить их самих. А нынешняя эскалация перерастет в полномасштабный конфликт, который может дестабилизировать весь регион», — говорится в сообщении.

Однако часть государств в регионе, неназванных источником, готова оказать поддержку Ирану. Причем, это будет проявляться как в прямом участии, так и в опосредованном.

Американские ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. По словам президента США Дональда Трампа, все они были уничтожены. Он навал эту операцию «успешной» и поблагодарил военных.

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