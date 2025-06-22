Ближневосточные страны поддержат Иран в «большой войне»

Некоторые страны Ближнего Востока после даров США по ядерным объектам Ирана заявили о своих опасениях, что этот пока локальный конфликт может перерасти в большую войну и затронуть их интересы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Тегеране.