«Находится на грани»: Генсек ООН озвучил возможные последствия атаки США на Иран

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с атакой Соединенных Штатов на атомные объекты Ирана. Его слова приводят РИА Новости.
«Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности… Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия», — процитировали Антониу Гутерриша на РИА Новости.
Генсек ООН выразил надежду, что кризис не трансформируется в состояние хаоса. Дополнительно он призвал другие страны принять участие в урегулировании ирано-израильского конфликта.
Начало нового витка эскалации руками Администрации США предсказывали еще неделю назад. Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что война с Ираном станет «проклятием» для американского лидера Дональда Трампа.