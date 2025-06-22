Тегеран официально обвинил США в ударах по своим объектам

США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться «закончить эту войну», либо Иран ждут куда более серьезные последствия.