Нетаньяху заявил о выполнении своего обещания уничтожить ядерные объекты Ирана

Сам президент США Дональд Трамп во время обращения к нации охарактеризовал американские удары по трём ядерным объектам Ирана как «впечатляющий военный успех», отметив, что все цели «полностью и окончательно уничтожены». Удары были нанесены американскими бомбардировщиками B-2, которые сбросили на иранские ядерные объекты специальные «бункерные» бомбы. Трамп также предупредил Иран о возможности дальнейших атак, если страна не пойдет на мирные переговоры.