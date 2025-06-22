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Нетаньяху заявил о выполнении своего обещания уничтожить ядерные объекты Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением к народу, в котором подтвердил выполнение своего обещания уничтожить ядерные объекты Ирана. Обращение состоялось после ударов Соединённых Штатов по иранским ядерным объектам в рамках израильской операции «Народ как лев», начатой 13 июня.

Источник: Life.ru

«Дорогие граждане Израиля, мои братья и сёстры, в ходе этой операции мы вместе достигли беспрецедентных успехов. Я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено», — заявил Нетаньяху.

Сам президент США Дональд Трамп во время обращения к нации охарактеризовал американские удары по трём ядерным объектам Ирана как «впечатляющий военный успех», отметив, что все цели «полностью и окончательно уничтожены». Удары были нанесены американскими бомбардировщиками B-2, которые сбросили на иранские ядерные объекты специальные «бункерные» бомбы. Трамп также предупредил Иран о возможности дальнейших атак, если страна не пойдет на мирные переговоры.

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