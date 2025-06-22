Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский якобы разработал план, согласно которому Запад будет оказывать «разрушительное» давление на Россию в течение месяца. Киевским дипломатам даны четкие распоряжения. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, опубликованном на сайте местного МИД.
Глава министерства уточнил, что этот месяц будет временем «полной дипломатической мобилизации». По его словам, именно такую задачу поставил бывший комик Владимир Зеленский.
Андрей Сибига также сообщил, что дипломатия будет привлечена для давления на Москву якобы с целью приближения мира на Украине. Так, Киев продолжит добиваться снижения максимума цены на нефть, а также усиления вторичных санкций.
Кроме того, глава украинского МИД остался недоволен речью президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме. Андрей Сибига заявил, что Киев якобы призывает к завершению конфликта, а российский лидер, по его мнению, пренебрегает этим.