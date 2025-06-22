США за спиной союзников обсуждали с Россией альтернативный проект резолюции ООН по Украине

Соединённые Штаты тайно обсуждали с Россией альтернативный проект резолюции ООН по Украине, не информируя своих европейских союзников. Как сообщает Le Monde, события разворачивались 24 февраля 2025 года, когда США не только потребовали от Украины отозвать подготовленный Киевом проект резолюции, осуждающей российскую агрессию, но и параллельно вели переговоры с Москвой по более нейтральному варианту документа.