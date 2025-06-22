США за спиной союзников обсуждали с Россией альтернативный проект резолюции ООН по Украине

Французские журналисты, ссылаясь на дипломатические источники, отмечают, что факт этих закулисных переговоров впоследствии подтвердили представители Великобритании и Франции, выразившие недоумение подобными действиями американской стороны.
Напомним, в мае 2025 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обращал внимание на американский альтернативный проект резолюции, отмечая его менее политизированный характер по сравнению с предложением Европейского союза и Украины.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о наличии значительного массива нерешённых вопросов между РФ и США, что серьёзно затрудняет процесс нормализации двустороннего диалога. При этом российская сторона настаивает на том, что вопрос восстановления отношений с США не должен быть напрямую увязан с урегулированием украинского кризиса.