Падение беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление

«Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки. Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ», — сказано в заявлении Захаровой.
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