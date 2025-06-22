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Падение беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала заявление о беспилотниках, замеченных на территории Казахстана, передает NUR.KZ.

Источник: Lada.kz

В МИД России заявили, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Западно-Казахстанской области. В России заявили, что речь идет об украинских БПЛА с «целью захода на территорию РФ».

«Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки. Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ», — сказано в заявлении Захаровой.

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