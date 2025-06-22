Падение беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление

«Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки. Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ», — сказано в заявлении Захаровой.