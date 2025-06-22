Появилась первая реакция России на бомбежку США по Ирану

«Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооруженные силы и ядерный потенциал», — написал Клишас в Telegram. Он также ожидает, что сейчас появятся мнения западных экспертов, которые будут утверждать, что «американский мир соответствует международному праву и интересам цивилизации».