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Появилась первая реакция России на бомбежку США по Ирану

России необходимо укреплять ядерный потенциал и суверенитет после атаки США на Иран. Так на удары Вашингтона по ядерным объектам отреагировал сенатор Совфеда Андрей Клишас.

Андрей Клишас призвал укреплять суверенитет России.

России необходимо укреплять ядерный потенциал и суверенитет после атаки США на Иран. Так на удары Вашингтона по ядерным объектам отреагировал сенатор Совфеда Андрей Клишас.

«Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооруженные силы и ядерный потенциал», — написал Клишас в Telegram. Он также ожидает, что сейчас появятся мнения западных экспертов, которые будут утверждать, что «американский мир соответствует международному праву и интересам цивилизации».

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой столкнулись заводы Фордо Натанз и Исфахан. С места бомбежек уже появились кадры. Власти Ирана утверждают, что рисков утечек радиации также не зафиксировано.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что цель ударов заключается в ограничении ядерных возможностей Ирана. Однако американская Ассоциация по контролю над вооружениями, напротив, уверена, что действия Вашингтона увеличили риск появления ядерного оружия в Иране.

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