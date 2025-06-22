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Иран официально обвинил США в ударах по своим объектам

Иран не обнаружил признаков радиоактивного загрязнения после ударов США по ядерным объектам страны.

Иран не обнаружил признаков радиоактивного загрязнения после ударов США по ядерным объектам страны. Об этом заявил Центр ядерной безопасности Ирана.

«После преступного нападения США на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, осуществлённого с нарушением международного права и норм ядерной безопасности… центр провёл анализ на предмет радиоактивного загрязнения данных объектов», — говорится в заявлении Центра, распространённом Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Иран впервые прямо указал на причастность США к атакам. Ранее ОАЭИ использовало формулировку «враги».

Центр подчеркнул, что «признаков загрязнения не зафиксировано», отметив заблаговременное принятие необходимых мер предосторожности.

«Соответственно, угрозы для населения близлежащих районов этих ядерных объектов не существует», — заключил Центр.

Перед этим Дональд Трамп заявил об успешной операции американских вооруженных сил против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент подчеркнул, что после атак США Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». Агентство Fars со ссылкой на иранские власти сообщило о воздушных ударах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо. Представитель иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи ранее заявлял, что Иран переместил все «обогащенные ядерные материалы» в безопасные места.

Сообщалось, что США применили «от пяти до шести» противобункерных бомб, сброшенных бомбардировщиками B-2 на объект в Фордо. Еще два ядерных объекта в Исфахане и Натанзе были обстреляны ракетами Tomahawk с подлодок.

Перед этим Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном. Трамп также призвал Тегеран заключить мир. Он назвал его «историческим» как для Израиля и США, так и для всего мира.

В то же время власти Ирана предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев. Также в Тегеране заявили, что Иран не прекратит развитие ядерной промышленности, несмотря на удары по своим объектам и ожидает от международного сообщества осуждения этих атак.

Читайте материал по теме: Иран может привлечь лояльные к себе группировки для войны с США.

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