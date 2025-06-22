«Изменит ход истории»: Что известно об атаках США по ядерным объектам Ирана

ВВС США атаковали три ключевые локации: подземный центр обогащения урана в Фордо, ядерный комплекс в Натанзе и объект в Исфахане. На Фордо сбросили шесть противобункерных бомб, а объекты в Натанзе и Исфахане атаковали 30 крылатыми ракетами Tomahawk. Для этого использовали тяжёлые бомбардировщики B-2.
«Все самолёты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских войнов», — написал Трамп в соцсети и добавив, что настало время для мира.
США предупредили Израиль перед атакой на Иран. При этом западные эксперты выразили опасение, что такой шаг может привести к ответным действиям со стороны Тегерана против американских войск в регионе. О чём, кстати, предупреждал Иран за день до атаки.
Последовавшее за этим видеообращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху западные СМИ назвали записанным заранее. В нём Нетаньяху поздравил Трампа и заявил, что эти удары изменят ход истории.
«Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием устрашающей и праведной мощи Соединённых Штатов изменит историю», — сказал Нетаньяху.
Иранские власти утверждают, что успели заранее эвакуировать все три ядерных объекта, по которым пришлись удары. Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади добавил, что в результате атак США объекты не понесли непоправимого ущерба. Однако американский лидер в своём обращении к нации заверил, что удары ВВС США «увенчались впечатляющим военным успехом», а ядерные объекты «целиком и полностью уничтожены».
«Наша цель состояла в уничтожении ядерного потенциала Ирана по обогащению урана и прекращении ядерной угрозы, исходящей от государства номер один в мире — спонсора терроризма», — заявил Трамп во время обращения к нации.
При этом американский лидер предрёк для Ирана «гораздо большую трагедию», чем та которую наблюдали в последние дни. По словам Трампа, если мир не наступит «быстро», то США ударят и по другим иранским целям «точно, мгновенно и умело».
Иранское атомное агентство резко осудило удары США и заявило о решимости продолжать ядерную программу. Организация назвала атаки США «жестоким нападением» и «вопиющим нарушением международного права». Также Тегеран обвинил в соучастии МАГАТЭ.