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«Изменит ход истории»: Что известно об атаках США по ядерным объектам Ирана

США напрямую вступили в войну между Израилем и Ираном, ударив бомбами и ракетами по ядерным объектам Тегерана. Массированный удар начался ночью 22 июня. Однако решение президента Штатов Дональда Трампа не стало сюрпризом ни для одной из сторон конфликта.

Источник: Life.ru

ВВС США атаковали три ключевые локации: подземный центр обогащения урана в Фордо, ядерный комплекс в Натанзе и объект в Исфахане. На Фордо сбросили шесть противобункерных бомб, а объекты в Натанзе и Исфахане атаковали 30 крылатыми ракетами Tomahawk. Для этого использовали тяжёлые бомбардировщики B-2.

«Все самолёты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских войнов», — написал Трамп в соцсети и добавив, что настало время для мира.

США предупредили Израиль перед атакой на Иран. При этом западные эксперты выразили опасение, что такой шаг может привести к ответным действиям со стороны Тегерана против американских войск в регионе. О чём, кстати, предупреждал Иран за день до атаки.

Последовавшее за этим видеообращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху западные СМИ назвали записанным заранее. В нём Нетаньяху поздравил Трампа и заявил, что эти удары изменят ход истории.

«Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием устрашающей и праведной мощи Соединённых Штатов изменит историю», — сказал Нетаньяху.

Иранские власти утверждают, что успели заранее эвакуировать все три ядерных объекта, по которым пришлись удары. Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади добавил, что в результате атак США объекты не понесли непоправимого ущерба. Однако американский лидер в своём обращении к нации заверил, что удары ВВС США «увенчались впечатляющим военным успехом», а ядерные объекты «целиком и полностью уничтожены».

«Наша цель состояла в уничтожении ядерного потенциала Ирана по обогащению урана и прекращении ядерной угрозы, исходящей от государства номер один в мире — спонсора терроризма», — заявил Трамп во время обращения к нации.

При этом американский лидер предрёк для Ирана «гораздо большую трагедию», чем та которую наблюдали в последние дни. По словам Трампа, если мир не наступит «быстро», то США ударят и по другим иранским целям «точно, мгновенно и умело».

Иранское атомное агентство резко осудило удары США и заявило о решимости продолжать ядерную программу. Организация назвала атаки США «жестоким нападением» и «вопиющим нарушением международного права». Также Тегеран обвинил в соучастии МАГАТЭ.

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