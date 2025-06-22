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Глава МИД Украины Сибига заявил об особом «месяце давления на Россию»

Украинский президент Владимир Зеленский поставил задачи для дипломатов на время особого «месяца давления на Россию». Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украинский президент Владимир Зеленский поставил задачи для дипломатов на время особого «месяца давления на Россию». Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

— Месяц полной дипломатической мобилизации, полного привлечения дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины, — заявил он.

По его словам, если Москва отвергает мирные усилия, то она «должна испытать разрушительные экономические удары». В частности, украинские дипломаты будут добиваться «снижения потолка цены на нефть, усиления санкций, закрытия путей обхода ограничений и доступа РФ к компонентам для оружия», передает «Лента.ру».

21 июня Владимир Зеленский высказался о предложении России возобновить переговоры по урегулированию конфликта. По его мнению, Москва подобным образом лишь пытается отсрочить введение экономических санкций в отношении РФ.

Ранее российский президент Владимир Путин во время беседы с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной. По словам помощника президента страны Юрия Ушакова, лидер США принял эту информацию к сведению и вновь отметил свою инициативу в завершении украинского конфликта.

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