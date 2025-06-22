Глава МИД Украины Сибига заявил об особом «месяце давления на Россию»

По его словам, если Москва отвергает мирные усилия, то она «должна испытать разрушительные экономические удары». В частности, украинские дипломаты будут добиваться «снижения потолка цены на нефть, усиления санкций, закрытия путей обхода ограничений и доступа РФ к компонентам для оружия», передает «Лента.ру».