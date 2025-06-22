В Конгрессе США назвали удары по Ирану основанием для импичмента Трампа

Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану без санкции Конгресса представляет собой грубое нарушение Конституции и может стать формальным основанием для импичмента. Такое мнение высказала член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес (Демократическая партия) на своей странице в соцсети X.
«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без одобрения Конгресса — это сильнейшее нарушение Конституции и военных полномочий Конгресса», — заявила она.
По словам конгрессвумен, Трамп поставил страну на порог войны, последствия которой скажутся на поколениях. «Это является абсолютно ясным и неоспоримым основанием для импичмента», — подчеркнула Окасио-Кортес.
Перед этим Дональд Трамп заявил об успешной операции американских вооруженных сил против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент подчеркнул, что после атак США Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». Агентство Fars со ссылкой на иранские власти сообщило о воздушных ударах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо. Представитель иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи ранее заявлял, что Иран переместил все «обогащенные ядерные материалы» в безопасные места.
Сообщалось, что США применили «от пяти до шести» противобункерных бомб, сброшенных бомбардировщиками B-2 на объект в Фордо. Еще два ядерных объекта в Исфахане и Натанзе были обстреляны ракетами Tomahawk с подлодок.
Перед этим Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном. Трамп также призвал Тегеран заключить мир. Он назвал его «историческим» как для Израиля и США, так и для всего мира.
В то же время власти Ирана предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев. Также в Тегеране заявили, что Иран не прекратит развитие ядерной промышленности, несмотря на удары по своим объектам и ожидает от международного сообщества осуждения этих атак.
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