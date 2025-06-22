Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Strategic Culture: Британские СМИ разжигают ненависть к России

Британские СМИ вновь используют абсурдные сюжеты о России для нагнетания страха, пишет издание Strategic Culture. В материале приводится пример последней сенсации: на этой неделе ряд газет всерьёз обсуждал «планы Кремля» затмить солнце над Великобританией с помощью «секретного климатического оружия».

Источник: Life.ru

Авторы сравнивают такие публикации с «заезженной пластинкой» — от мифов о вмешательстве в выборы до фейков о кибератаках. По их мнению, это часть психологической операции, призванной представить Россию злодеем.

«Настоящей угрозой для западных обществ является не Россия, а их собственные недемократические правители, которые разжигают войны», — отмечается в материале.

Ранее премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что Британия перешла в состояние «готовности к войне». Он подчеркнул, что в условиях угроз со стороны технологически продвинутых государств стране необходимо проявлять свою силу, представляя новую оборонную стратегию.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше