Авторы сравнивают такие публикации с «заезженной пластинкой» — от мифов о вмешательстве в выборы до фейков о кибератаках. По их мнению, это часть психологической операции, призванной представить Россию злодеем.
«Настоящей угрозой для западных обществ является не Россия, а их собственные недемократические правители, которые разжигают войны», — отмечается в материале.
Ранее премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что Британия перешла в состояние «готовности к войне». Он подчеркнул, что в условиях угроз со стороны технологически продвинутых государств стране необходимо проявлять свою силу, представляя новую оборонную стратегию.