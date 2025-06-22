Нетаньяху обратился к народу после ударов США по Ирану

«Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено. Некоторое время назад, в полной координации между мной и президентом США Дональдом Трампом и в полной оперативной координации между ЦАХАЛ и американской армией, США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан», — сообщил премьер в видеообращении.