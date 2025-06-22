Нетаньяху обратился к народу после ударов США по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во второй раз обратился к нации после ударов США по иранским ядерным объектам, заявив о выполнении своего обещания об их уничтожении.
«Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено. Некоторое время назад, в полной координации между мной и президентом США Дональдом Трампом и в полной оперативной координации между ЦАХАЛ и американской армией, США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан», — сообщил премьер в видеообращении.
Нетаньяху подчеркнул, что США усилили атаки израильских ВВС и разведки «Моссад» против иранской ядерной программы, которая, по его словам, угрожала существованию еврейского государства и ставила под риск весь мир.
«Сразу после операции мне позвонил президент Трамп. Это был очень тёплый, трогательный разговор… Президент Трамп — сильный лидер свободного мира. Он величайший друг Израиля, друг, равных которому нет», — добавил глава правительства.
Перед этим Дональд Трамп заявил об успешной операции американских вооруженных сил против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент подчеркнул, что после атак США Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». Агентство Fars со ссылкой на иранские власти сообщило о воздушных ударах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо. Представитель иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи ранее заявлял, что Иран переместил все «обогащенные ядерные материалы» в безопасные места.
Сообщалось, что США применили «от пяти до шести» противобункерных бомб, сброшенных бомбардировщиками B-2 на объект в Фордо. Еще два ядерных объекта в Исфахане и Натанзе были обстреляны ракетами Tomahawk с подлодок.
Перед этим Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном. Трамп также призвал Тегеран заключить мир. Он назвал его «историческим» как для Израиля и США, так и для всего мира.
В то же время власти Ирана предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев. Также в Тегеране заявили, что Иран не прекратит развитие ядерной промышленности, несмотря на удары по своим объектам и ожидает от международного сообщества осуждения этих атак.
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