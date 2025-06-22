Трамп: США отреагируют с куда большей силой в случае ответного удара Ирана

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о возможных последствиях в случае ответных действий, заявив, что в таком случае Вашингтон применит силу, превышающую ту, что была использована во время недавней операции в субботу.
В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп отметил, что любые попытки Ирана ответить на недавние действия будут встречены мощным ответом. Он подчеркнул, что США готовы к решительным мерам и не позволят провокаций со стороны Ирана.
Глава государства дал понять, что в случае эскалации конфликта Вашингтон не остановится и применит все необходимые средства для защиты своих интересов.
Ранее Трамп сообщил, что ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава Белого дома также заявил, что в результате ударов американской авиации комплексы по обогащению урана в Иране якобы были полностью уничтожены.