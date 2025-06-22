Свечи памяти зажгли в Молдове в день начала Великой Отечественной войны

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. На воинском кладбище мемориала «Вечность» в Кишиневе в 4 часа утра 22 июня, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны прошла акция «Свеча памяти».
Кишиневцы зажгли свечи в память о героях, павших в боях с нацизмом. «Свеча памяти» — это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня зажигают свечи на мемориалах и в памятных местах, посвященных павшим в Великой Отечественной войне.
«Сегодня, 22 июня, мы традиционно собрались здесь, на воинском кладбище мемориального комплекса “Вечность”, чтобы почтить память героев и жертв Великой Отечественной войны. Мы проводим здесь молдавский этап международной акции “Свеча памяти”, которая проходит сегодня по многим городам и странам земного шара», — отметил для Sputnik Молдова глава Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Он уточнил, что, кроме Кишинева, свечи памяти зажглись в Бричанах, Бельцах, Кагуле — по всей территории Молдовы, которая 84 года назад, в 3 часа и 30 минут, одной из первых встретила удар румыно-немецких фашистских захватчиков.
Участники акции вспомнили погибших и почтили их память минутой молчания.
Также ранним утром активисты блока «Победа» запустили фонари и венки на берегу Прута, где проходит граница Молдовы.
Свечи памяти 22 июня, в день начала Великой Отечественной, зажгли и в Приднестровье. В Тирасполе в митинге-реквиеме на Мемориале Славы приняло участие руководство региона, юнармейцы, суворовцы, кадеты, представители общественных организаций. Акция прошла во всех городах и районах. Память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.