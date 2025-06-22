Свечи памяти зажгли в Молдове в день начала Великой Отечественной войны

Свечи памяти 22 июня, в день начала Великой Отечественной, зажгли и в Приднестровье. В Тирасполе в митинге-реквиеме на Мемориале Славы приняло участие руководство региона, юнармейцы, суворовцы, кадеты, представители общественных организаций. Акция прошла во всех городах и районах. Память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.