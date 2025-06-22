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Fox News: США ударили по ядерным объектам Ирана крылатыми ракетами

США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Источник: Аргументы и факты

В ходе операции по уничтожению ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана Соединённые Штаты Америки применили противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk. Об этом стало известно из сообщения телеканала Fox News.

По информации телеканала, на сверхсекретный подземный комплекс в Фордо было сброшено от пяти до шести мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2. Ранее предполагалось, что для уничтожения объекта будет достаточно двух бомб. Fox News утверждает, что «ядерные амбиции Ирана официально прекратили своё существование».

Кроме того, были атакованы ещё два ядерных объекта — в Исфахане и Натанзе. По этим объектам было выпущено около 30 ракет Tomahawk с подводных лодок, находившихся на расстоянии примерно 640 км от целей.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп проинформировал, что военно-воздушные силы США якобы успешно атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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