Нетаньяху заявил о выполнении обещания уничтожить ядерные объекты Ирана

Обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожить ядерные объекты Ирана якобы выполнено, заявил сам глава израильского правительства в видеообращении к согражданам.
Он выступил с соответствующей речью после ударов военно-воздушных ударов США по Ирану в ночь с 21 на 22 июня.
«Вы помните, что с самого начала операции (“Восходящий лев” — прим. ред.) я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено», — сказал Нетаньяху.
Премьер-министр уточнил, что речь идёт об объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо.
Глава правительства утверждает, что США наносили удары по этим целям «в полной оперативной координации» с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам Нетаньяху, он лично согласовывал все действия с американским президентом Дональдом Трампом. Премьер-министр Израиля отметил, что после проведения операции глава Белого дома позвонил ему и поздравил.
Руководитель израильского правительства назвал американского президента «сильным лидером» и «большим другом» еврейского государства. Он также поблагодарил Трампа за шаги США. Кроме того, Нетаньяху вновь заявил, что иранская ядерная программа угрожала существованию Израиля.
Напомним, ранее Трамп объявил, что в результате ударов ВВС США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в Иране все они были полностью уничтожены.