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Нетаньяху заявил о выполнении обещания уничтожить ядерные объекты Ирана

Нетаньяху заявил, что удары США по иранским ядерным комплексам координировались с Израилем.

Источник: Аргументы и факты

Обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожить ядерные объекты Ирана якобы выполнено, заявил сам глава израильского правительства в видеообращении к согражданам.

Он выступил с соответствующей речью после ударов военно-воздушных ударов США по Ирану в ночь с 21 на 22 июня.

«Вы помните, что с самого начала операции (“Восходящий лев” — прим. ред.) я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр уточнил, что речь идёт об объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Глава правительства утверждает, что США наносили удары по этим целям «в полной оперативной координации» с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам Нетаньяху, он лично согласовывал все действия с американским президентом Дональдом Трампом. Премьер-министр Израиля отметил, что после проведения операции глава Белого дома позвонил ему и поздравил.

Руководитель израильского правительства назвал американского президента «сильным лидером» и «большим другом» еврейского государства. Он также поблагодарил Трампа за шаги США. Кроме того, Нетаньяху вновь заявил, что иранская ядерная программа угрожала существованию Израиля.

Напомним, ранее Трамп объявил, что в результате ударов ВВС США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в Иране все они были полностью уничтожены.

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