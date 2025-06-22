В России сделали заявление об ударах США по Ирану

Чтобы выжить в современном геополитическом мире, необходимо укреплять суверенитет России, ее армию и ядерный потенциал. Так прокомментировал российский сенатор Андрей Клишас удары ВВС США по объектам Иране.
«Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооруженные силы и ядерный потенциал», — отметил политик.
Клишас назвал сложившуюся ситуацию после атаки США на Тегеран миром по-американски, где не считаются с ООН. При этом, добавил он, скоро могут начать выступать мнимые эксперты с Запада, которые будут оправдывать действия американцев, заявляя, что все в рамках международного права.
Президент США Дональд Трамп назвал атаку по Ирану «успешной» операцией и поблагодарил американских военных. А затем потребовал от Тегерана пойти на мировую. Но исламская республика заявила о намерениях продолжать ядерную программу.