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В России сделали заявление об ударах США по Ирану

Чтобы выжить в современном геополитическом мире, необходимо укреплять суверенитет России, ее армию и ядерный потенциал.

Чтобы выжить в современном геополитическом мире, необходимо укреплять суверенитет России, ее армию и ядерный потенциал. Так прокомментировал российский сенатор Андрей Клишас удары ВВС США по объектам Иране.

«Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооруженные силы и ядерный потенциал», — отметил политик.

Клишас назвал сложившуюся ситуацию после атаки США на Тегеран миром по-американски, где не считаются с ООН. При этом, добавил он, скоро могут начать выступать мнимые эксперты с Запада, которые будут оправдывать действия американцев, заявляя, что все в рамках международного права.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку по Ирану «успешной» операцией и поблагодарил американских военных. А затем потребовал от Тегерана пойти на мировую. Но исламская республика заявила о намерениях продолжать ядерную программу.

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