В России сделали заявление об ударах США по Ирану

Клишас назвал сложившуюся ситуацию после атаки США на Тегеран миром по-американски, где не считаются с ООН. При этом, добавил он, скоро могут начать выступать мнимые эксперты с Запада, которые будут оправдывать действия американцев, заявляя, что все в рамках международного права.