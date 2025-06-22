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Минобороны: Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в ночь на 22 июня

Дроны ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областью, а также Крымом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с субботы на воскресенье, 21 на 22 июня, а именно в период с 22:30 до 02:55 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских беспилотников. Об этом утром 22 июня сообщили представители Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в военном ведомстве.

Известно, что системы ПВО сбили девять вражеских дронов над территорией Брянской области и по одному над Смоленской областью и Республикой Крым.

Как KP.RU писал ранее, 19 и 20 июня несколько десятков БПЛА, принадлежащих ВСУ, пролетели над Западно-Казахстанской областью, вероятно, направляясь для нанесения ударов по территории России. Тем самым воздушное пространство Республики было нарушено.

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