Сподвижник Хаменеи призвал разбомбить флот США и перекрыть Ормузский пролив

В свою очередь, перекрытие Ормузского пролива, к которому призвал Хосейн Шариатмадари, уже давно рассматривается аналитиками как наиболее весомый удар Ирана по американской экономике. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков спрогнозировал, что потеря США и Евросоюзом доступа к главному мировому пути транспортировки нефти приведет к колоссальному росту цен на «черное золото».