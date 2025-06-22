Сподвижник Хаменеи призвал разбомбить флот США и перекрыть Ормузский пролив

Хосейн Шариатмадари, сподвижник иранского Верховного лидера, призвал руководство страны атаковать флот Соединенных Штатов в качестве ответа на нападение. Его слова приводит телеканал CNN со ссылкой на сообщение, полученное из его газеты Kayaha.
«Без колебаний и промедления. В качестве первого шага мы должны нанести удары баллистическими ракетами по флоту американских Военно-морских сил, базирующемуся в Бахрейне, и одновременно закрыть Ормузский пролив…», — процитировали Хосейна Шариатмадари на CNN.
Войсковая авиация США атаковала объекты атомной энергетики Исламской Республики в ночь на воскресенье, 22 июня. По имеющимся данным, были применены бомбардировщики B-2, способные сбрасывать специальные противобункерные бомбы.
В свою очередь, перекрытие Ормузского пролива, к которому призвал Хосейн Шариатмадари, уже давно рассматривается аналитиками как наиболее весомый удар Ирана по американской экономике. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков спрогнозировал, что потеря США и Евросоюзом доступа к главному мировому пути транспортировки нефти приведет к колоссальному росту цен на «черное золото».