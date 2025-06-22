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В Иране заявили, что удары США не вызвали радиоактивного загрязнения

Иран официально заявил, что после ночных авиаударов США по его ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо не было зафиксировано признаков радиоактивного загрязнения. Национальный центр ядерной безопасности страны сообщил, что его детекторы не зарегистрировали никаких радиоактивных высвобождений после атак.

Источник: Life.ru

«С учётом принятых мер, предварительного планирования и данных, зафиксированных системами обнаружения радиоактивных веществ, признаков загрязнения не выявлено», — говорится в заявлении, распространенном иранским государственным агентством IRNA.

В нём также подчеркивается, что жители, проживающие вблизи указанных объектов, находятся в безопасности.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по трём иранским ядерным объектам. Бомбардировщики B-2 сбросили на цели полный боекомплект. Лидер Штатов выразил уверенность в том, что совместные действия США и Израиля позволили уничтожить угрозу для еврейского государства. Трамп также предупредил Иран о дальнейших ударах, если страна не пойдёт на мирные переговоры. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за вмешательство в конфликт с Тегераном и заявил, что данное им израильтянам обещание уничтожить ядерные объекты Ирана выполнено.

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