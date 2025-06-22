В Иране заявили, что удары США не вызвали радиоактивного загрязнения

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по трём иранским ядерным объектам. Бомбардировщики B-2 сбросили на цели полный боекомплект. Лидер Штатов выразил уверенность в том, что совместные действия США и Израиля позволили уничтожить угрозу для еврейского государства. Трамп также предупредил Иран о дальнейших ударах, если страна не пойдёт на мирные переговоры. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за вмешательство в конфликт с Тегераном и заявил, что данное им израильтянам обещание уничтожить ядерные объекты Ирана выполнено.