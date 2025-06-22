Центр ядерной безопасности Ирана официально обвинил США в ударах по стране

Национальный центр ядерной безопасности Ирана официально обвинил США в ударах по ядерным объектам в стране. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном иранским информагентством IRNA.
Речь идет о трех объектах в городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо. В иранском наццентре ядерной безопасности подчеркнули, что Штаты нарушили нормы международного права, в том числе Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«С учетом принятых мер, предварительного планирования и данных, зафиксированных системами обнаружения радиоактивных веществ, признаков загрязнения не выявлено», — добавляется в заявлении центра.
США ударили по ядерным объектам Ирана минувшей ночью. Американский президент Дональд Трамп заявил, что произошедшее укрепило безопасность Израиля.
Иерусалим начал широкомасштабную операцию против Ирана в ночь на 13 июня — наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы исламской республики. Тегеран объявил об ответной операции.