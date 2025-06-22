Хабаровский край намерен активно развивать отношения с Кузбассом и Калужской областью

В рамках Петербургского международного экономического форума-2025 (16+) губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заключил соглашения о сотрудничестве с губернаторами Кемеровской области — Кузбасса и Калужской области. Эти соглашения направлены на развитие взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.