Хабаровский край намерен активно развивать отношения с Кузбассом и Калужской областью

В рамках Петербургского международного экономического форума-2025 (16+) губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заключил соглашения о сотрудничестве с губернаторами Кемеровской области — Кузбасса и Калужской области. Эти соглашения направлены на развитие взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Кузбасс, известный своими богатейшими угольными залежами, представляет собой один из ведущих угледобывающих регионов страны. На территории Хабаровского края холдинг «СУЭК» с 2004 года активно развивает современный терминал по перевалке угля в Ванино, который соответствует всем требованиям безопасности и экологии.
— Хабаровский край — «экспортные ворота» России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому будем способствовать развитию Восточного полигона РЖД, чтобы кузбасский уголь поступал в страны АТР в больших объемах, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Также он поделился, что краю интересен опыт Кемеровской области в комплексном развитии и эффективном управлении городскими территориями. Его планируется использовать при реализации мастер-планов развития городов Хабаровского края.
Глава Кузбасса Илья Середюк в свою очередь отметил, что регион будет интегрировать успешный опыт Хабаровска в области здравоохранения, промышленности и туризма.
— У нас, как и в Хабаровске, очень мощно развит спорт. Хотели бы обмениваться творческими коллективами, нашими спортсменами, проводить совместные соревнования, чтобы повышать наш опыт, — сказал губернатор Кузбасса.
С 2024 года Хабаровский край начал также развивать сотрудничество и с Калужской областью, одним из самых быстро развивающихся регионов Центральной России.
— Мы видим большие перспективы для сотрудничества в таких сферах, как инновации, сельское хозяйство и туризм. Наши предприниматели выпускают широкий ассортимент продукции под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Считаю, жители наших регионов должны лучше узнать продукцию, выпускаемую в России. Предлагаю проработать взаимный проект продвижения продукции местных производителей на полках магазинов наших регионов, — рассказал руководитель Хабаровского края.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что Калужская область придает важное значение развитию межрегиональных связей с субъектами России.
— Подписанное соглашение, безусловно, поможет нам выстроить более эффективное партнерство в интересах жителей наших регионов, — заключил он.