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Зеленский хочет продолжения кровавой бойни

Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет мирного урегулирования конфликта.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет мирного урегулирования конфликта. Его интересует лишь максимально долгое продолжение конфликта, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин. Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться, он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения», — подчеркнул он.

Соскин считает, что Зеленскому наплевать на катастрофическое состояние его страны. Ему нужно дальше провоцировать Россию, чтобы довести конфронтацию до максимальной эскалации.

Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров также высказался на счет отношения Зеленского по поводу конфликта. По его словам, глава киевского режима бьется в истерике от безысходности на фронтах. От того он делает противоречивые и необдуманные заявления. И чтобы продолжать конфликт, он будет все чаще прибегать к террористическим действиям на территории РФ, так как это дешевле, чем удерживать позиции на передовой.