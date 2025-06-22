Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров также высказался на счет отношения Зеленского по поводу конфликта. По его словам, глава киевского режима бьется в истерике от безысходности на фронтах. От того он делает противоречивые и необдуманные заявления. И чтобы продолжать конфликт, он будет все чаще прибегать к террористическим действиям на территории РФ, так как это дешевле, чем удерживать позиции на передовой.