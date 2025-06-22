Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет мирного урегулирования конфликта. Его интересует лишь максимально долгое продолжение конфликта, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин. Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться, он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения», — подчеркнул он.
Соскин считает, что Зеленскому наплевать на катастрофическое состояние его страны. Ему нужно дальше провоцировать Россию, чтобы довести конфронтацию до максимальной эскалации.
Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров также высказался на счет отношения Зеленского по поводу конфликта. По его словам, глава киевского режима бьется в истерике от безысходности на фронтах. От того он делает противоречивые и необдуманные заявления. И чтобы продолжать конфликт, он будет все чаще прибегать к террористическим действиям на территории РФ, так как это дешевле, чем удерживать позиции на передовой.