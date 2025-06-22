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В NASA зафиксировали аномалию возле ядерного Фордо Ирана

В ходе мониторинга поверхности Земли NASA был получен сигнал о мощном выбросе тепла.

В ходе мониторинга поверхности Земли NASA был получен сигнал о мощном выбросе тепла. Он был зафиксирован в районе ядерного объекта Фордо в Иране, пишет газета The New York Times.

В космическом агентстве отметили, что тепловая вспышка появилась за полчаса до того, как президент США Дональд Трамп заявил об атаке на ядерные объекты Тегерана. В НАСА пояснили, что такие выбросы бывают либо во время природных пожаров, либо в ходе бомбардировок.

Подобные фиксации происходят и во время промышленных выбросов. Однако в НАСА сообщили, что этого не наблюдалось. Природных пожаров также не было.

В ночь на 22 июня Трамп отдал распоряжение о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. По его словам, были уничтожены все три намеченные цели. После этого хозяин Белого дома поставил ультиматум, что Тегерану необходимо заключить мировую или же будут еще более разрушительные удары со стороны США.

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