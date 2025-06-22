В NASA зафиксировали аномалию возле ядерного Фордо Ирана

В ночь на 22 июня Трамп отдал распоряжение о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. По его словам, были уничтожены все три намеченные цели. После этого хозяин Белого дома поставил ультиматум, что Тегерану необходимо заключить мировую или же будут еще более разрушительные удары со стороны США.