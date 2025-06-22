В КСИР заявили, что «соучастниками» нападения США на страну стало МАГАТЭ

Представители Корпуса стражей исламской революции обвинили специалистов Международного агентства по атомной энергетике в оказании помощи Соединенным Штатам при подготовке нападения на ядерные центры Ирана. Соответствующее заявление было сделано в официальном Telegram-канале подразделения.
«Это действие, противоречащее международному праву, к сожалению, было совершено при безразличии и даже соучастии Международного агентства по атомной энергии», — подчеркнули в КСИР.
Ранее сотрудники Центра ядерной безопасности Ирана официально подтвердили, что нападение на энергетические объекты страны в ночь на 22 июня было осуществлено непосредственно Армией США.
В свою очередь, соратник аятоллы Али Хаменеи уже призвал государство ответить на провокацию ударом баллистических ракет по одной из баз американских Военно-морских сил в регионе.