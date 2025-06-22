Демократ Джеффрис: Трамп ввергает США в потенциально катастрофическую войну

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис выразил обеспокоенность по поводу решения президента Дональда Трампа нанести удары по ядерным объектам в Иране.
В своём заявлении, опубликованном 21 июня, Джеффрис отметил, что Трамп обещал принести мир на Ближний Восток, но не выполнил своё обещание. Риск войны в регионе значительно вырос. По словам конгрессмена, администрация Трампа ввела общественность в заблуждение относительно своих намерений, не получив разрешения Конгресса на применение военной силы за рубежом.
Джеффрис также подчеркнул, что теперь на администрации Трампа лежит ответственность объяснить гражданам, почему были предприняты военные действия против Ирана. Кроме того, законодательная ветвь власти должна немедленно и в полном объёме предоставить информацию об операции, включая секретную информацию.
В последние дни несколько членов Конгресса подготовили резолюции, требующие от Трампа применения военной силы против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов ещё не принят.
Ранее американская боевая авиация атаковала три ядерных объекта на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп уточнил, что все самолёты, участвовавшие в операции, вернулись на места базирования.